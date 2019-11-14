رياضة | الاختبار الأول لـ"البدري".. منتخب مصر في مواجهة مجهولة أمام كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاختبار الأول لـ"البدري".. منتخب مصر في مواجهة مجهولة أمام كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام البدري نظيره الكيني، في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021"، حيث تعتبر مباراة مصر ضد كينيا اللقاء الرسمي الأول لمدرب الفراعنة.

البدري يسعى لانطلاقة قوية في تصفيات الكان:

ويسعى حسام البدري مدرب منتخب مصر، في تحقيق فوز هام اليوم، خاصة وأنه يسعى لعمل انطلاقة قوية لكسب ثقة الجماهير، ويعول البدري الليلة كثيرا على قدرات كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمود تريزيجيه، بالإضافة لخبرات أحمد فتحي وطارق حامد لتحقيق الانتصار.

غيابات بالجملة في صفوف منتخب مصر:

وتأكد غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مباراة مصر ضد كينيا وجزر القمر، بعد أن أكد محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، وجود آثار للإصابة التي لحقت به مؤخرًا، حيث سيواجه منتخب مصر نظيره جزر القمر 18 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويذكر أن، غياب نجم الأهلي حمدي فتحي الذي أصيب في مران الوم بإلتواء في غضروف الركبة، حيث كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أن مدة غيابه ستتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، مما يعني غيابه عن مواجهتي كينيا وجزر القمر، بينما تأكدت جاهزية حسين الشحات لمباراة مصر ضد كينيا عقب شفائه من الكدمة التي تعرض لها خلال ودية ليبيريا الماضية.

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موعد مباراة منتخب مصر ضد كينيا:

وتنطلق مباراة مصر ضد كينيا في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس الموافق 14/11/2019، في مباراة هامة للفراعنة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كينيا

وسيتم إذاعة مباراة مصر ضد كينيا في الجولة الأولى من دور المجموعات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المُشفرة beIN Sports HD 2، بتعليق علي محمد علي.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021:

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو، وسيصعد صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة للنهائيات المقامة في الكاميرون في صيف عام 2021.