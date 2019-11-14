اونلاين | مشاهدة مباراة الإمارات ضد فيتنام بث مباشر «القناة المفتوحة» AD SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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تأمل الإمارات في أن يقف التاريخ إلى جانبها عندما تحل ضيفة على فيتتام، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتقام في المجموعة ذاتها، الخميس أيضا، مباراة ماليزيا وضيفتها تايلاند. وتتصدر الأخيرة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف عن فيتنام، وتحتل الإمارات المركز الثالث بست نقاط، وماليزيا الرابع بثلاث نقاط، وإندونيسيا التي ترتاح في هذه الجولة الأخير من دون رصيد، علما بأنها الوحيدة التي خاضت أربع مباريات، مقابل ثلاث للمنتخبات الأخرى.

وخسرت الإمارات أمام تايلاند 1-2 في الجولة الماضية بعد فوزين، وتتطلع لاستعادة الانتصارات وتجنب الهزيمة الثانية تواليا لعدم الابتعاد عن الصدارة، وخوض المرحلة الثانية من التصفيات بموقف مريح، وتخوض الإمارات ثلاث مباريات من الأربع المقبلة في المرحلة الثانية على أرضها، بينها مواجهتان أمام منتخبين منافسين هما تايلاند وفيتنام.

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ويقف التاريخ لصالح الامارات بعدما فازت في المباريات الأربع التي جمعتها مع فيتنام في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، لكن عليها في المقابل الحذر من "التنين الذهبي" الذي حقق مفاجأة بتأهله إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019 وخرج بصعوبة بالغة أمام اليابان صفر-1.

وتغير مستوى فيتنام إلى الأفضل منذ تعيين الكوري الجنوبي بارك هانغ- سيو مدربا لها في 29 سبتمبر 2017. كما أنه حقق نتائج لافتة في التصفيات الحالية بعد فوزين وتعادل، وهدف وحيد دخل شباك فريقه.

وكوفئ "العم بارك" على هذه الطفرة، بتجديد الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم عقده لثلاث سنوات إضافية حتى 2023.