اونلاين | يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر NOW

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يلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الكاميروني بملعب القاهرة الدولي، فب الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، بملعب القاهرة الدولي.

المباراة تنطلق في تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر، بتوقيت مصر، وتنقل قناة تايم سبورتس المباراة حصرياً عبر شاشتها على البث الأرضي، وبي ان سبورت على البث الفضائي.

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ترتيب مجموعة منتخب مصر الاولمبي بكأس أمم أفريقيا

ويعتلي المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط ضامناً التأهل لنصف نهائي المسابقة، بينما ياتي في المركز الثاني المنتخب الكاميروني بـ 4 نقاط وضمن هو الاّخر التأهل برفقة الفراعنة إلى الدور الثالني، وياتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطة والمنتخب المالي متذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.