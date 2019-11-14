اونلاين | كورة لايف - YOUTUBE مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بث مباشر EGYPT YALLA يلا شوت PLUS EGY رابط مباراة مصر اليوم HD

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يختتم منتخب مصر الأوليمبي مواجهات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمقامة حالياً في مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 أمام نظيره الكاميروني في ختام مباريات المجموعة الأولى.

ويسعى رجال المدرب شوقى غريب لإثبات أحقيتهم بالتأهل للدور نصف النهائي وتصدر المجموعة أمام أسود الكاميرون الذين سيسعون لتجنب الهزيمة تحسبا لإنتصار المنتخب الغاني على منتخب مالي.

غيابات منتخب مصر أمام الكاميرون

ويعاني شوقي غريب من أزمة في وسط ميدان الفراعنة، بعد غياب عمار حمدي بسبب حصولة على بطاقتين صفراوين خلال مباراتي مالي وغانا، بالإضافة لغياب لاعب سموحة ناصر ماهر بعد إصابته في المباراة الإفتتاحية في الكتف.

موعد مباراة مصر والكاميرون

وتنطلق مباراة مصر والكاميرون في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس 14 نوفمبر، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، بملعب ستاد القاهرة الدولى، على أن تقام مباراة غانا ومالي لحساب نفس المجموعة في نفس التوقيت بملعب السلام بالقاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

وتنقل مباراة مصر والكاميرون على قناة bein sports HD 10، بتعليق المذيع "أحمد عبده" كما تذاع على قناة "تايم سبورت" المصرية على ترددها الأرضي.

ترتيب المجموعة الأولى

1- مصر 6 نقاط

2- الكاميرون 4 نقاط

3- غانا نقطة واحدة

4- مالي دون رصيد من النقاط.

يذكر أن أصحاب المراكز الثلاث الأولى هي التي تتأهل لأوليمبياد طوكيو المقررة الصيف الماضي عام 2020.