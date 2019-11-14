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اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «PORTUGAL » هدف رونالدو رابط البرتغال HD

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «PORTUGAL » هدف رونالدو رابط البرتغال HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المنتخب البرتغالي، بقيادة نجمه ، لملاقاة منتخب ليتوانيا، اليوم الخميس، في إطار مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

 

ويتواجد المنتخب البرتغالي في وصافة المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مباريات.

 

أما منتخب ليتوانيا، يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة، وقد خاض 7 مباريات.

 

ويتصدر المجموعة منتخب أوكرانيا برصيد 19 نقطة، من 7 مباريات.

 

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موعد مباراة البرتغال وليتوانيا:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وليتوانيا:

تذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD4.

 

معلق مباراة البرتغال وليتوانيا:

يعلق على المباراة، سوار الذهب.

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