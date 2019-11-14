اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة البرتغال وليتوانيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «PORTUGAL » هدف رونالدو رابط البرتغال HD

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يستعد المنتخب البرتغالي، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، لملاقاة منتخب ليتوانيا، اليوم الخميس، في إطار مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في وصافة المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مباريات.

أما منتخب ليتوانيا، يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة، وقد خاض 7 مباريات.

ويتصدر المجموعة منتخب أوكرانيا برصيد 19 نقطة، من 7 مباريات.

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موعد مباراة البرتغال وليتوانيا:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وليتوانيا:

تذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD4.

معلق مباراة البرتغال وليتوانيا:

يعلق على المباراة، سوار الذهب.