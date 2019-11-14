اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الجزائر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت ALGERIAرابط الجزائر مباشر متعددة NOW

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يستضيف المنتخب الجزائري نظيره الزامبي، غدا الخميس، في أولى مباريات المنتخبين لحساب تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك على ملعب مصطفى تشاكر، حيث هناك ثأر كبير عند محاربي الصحراء، إذ كانت آخر مباراتين ضد «الرصاصات النحاسية» قد انتهيا بفوز الأخير لحساب تصفيات بطولة كأس العالم، فالأولى انتهت بثلاثية مقابل هدف، فيما كانت الثانية بهدف نظيف.

ويقع المنتخب الجزائري مع كلا من نظيره بوتسوانا، زامبيا، وزمبابوي، بالطبع ستكون هناك مواجهات نارية في انتظار رياض محرز وزملائه خلال الجولات المقبلة.

ويعد المنتخب الجزائري هو الأفضل في إفريقيا خلال الفترة الماضية لما يمتلكه من لاعبين على أعلى طراز، فما حققوه ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي استضفتها الأراضي المصرية لن ولم ينسى أبدا، إذ كان تتويجا مستحقا بالكامل.

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وحقق الفريق الأخضر خلال المواجهتين الوديتين الماضيتين فوزا رائعا أمام نظيره الكولومبي بثلاثية مقابل هدف بشهر أكتوبر الماضي، فيما تعادل بهدف لمثله مع نظيره الكونجولي بالشهر نفسه؛ وضم المدرب جمال بلماضي 23 لاعبي في القائمة التي ستخوض مواجهتي زامبيا وبوتسوانا بينهم 22 لاعبا أجنبيا.

موعد مباراة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 2، وبالطبع سيكون الميكرفون بحوزة المعلق الجزائري المتميز حفيظ الدراجي.