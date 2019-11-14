اونلاين | «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش فرنسا NOW

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يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره مولدوفا، غدا الخميس، على ملعب فرنسا الدولي، لحساب الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، إذ تعتبر المباراة بمثابة المباراة النهائية لدى الديوك لوضع المجموعة الحرج، حيث تتصدر تركيا المشهد بتسعة عشر نقطة بنفس عدد نقاط زملاء كيليان مبابي لكن لم يحسم أحد الصعود حتى الآن.

المنتخب الفرنسي لعب 8 مباريات، فاز في 6، وكان للتعادل والخسارة التواجد مرة وحيدة، سجل الديوك 21 هدفا ومني مرماهم بخمسة أهداف، وما يشعل المجموعة أيضًا تواجد كلا من أيسلندا (15 نقطة) وألبانيا (12 نقطة) بالمركزين الثالث والرابع، الأمر الذي سيجعل الأمور أكثر قوة وندية.

وانتهت المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين بفوز الديوك برباعية مقابل هدف من دون رحمة، لذلك عامي الأرض والجمهور خلال لقاء الغد سيكون لهما دورا كبيرا في تكرار النتيجة ولما لا؟

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ويتسلح أحفاد نابليون بقدراتهم البدنية والفنية التي تتمثل في بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد، وكيليان مبابي نجم الكرة العالمية القام بسرعة الصاروخ، ومهاجم فريق برشلونة أنطوان جريزمان خلال لقاء مولدوفا لحسمه مبكرا وتسجيل كم كبير من الأهداف.

موعد مباراة فرنسا ومولدوفا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 1، والتونسي عصام الشوالي سيتولى الميكرفون خلال اللقاء.