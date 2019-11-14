اونلاين | «يلا شووت NOW» EGY LIVE مشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش مصر جودة متعددة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت NOW» EGY LIVE مشاهدة مباراة مصر وكينيا بث مباشر LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش مصر جودة متعددة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب مصر الأول نظيره الكيني في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام مباراة منتخب مصر وكينيا اليوم الخميس ضمن مواجهات التصفيات القارية، تليها مباراة جزر القمر الإثنين المقبل.

وتعد مواجهة اليوم هي اللقاء الرسمي الأول للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، بعد توليه الإدارة الفنية للفراعنة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري.

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موعد مباراة مصر وكينيا اليوم

تنطلق مباراة مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 في السادسة من مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وكينيا عبر فضائية بي إن سبورتس 2 المشفرة، وتايم سبورت ببثها الأرضي.