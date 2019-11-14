اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأردن وأستراليا بث مباشر رابط ماتشJORDAN يلا شوت PLUS رابط مباراة الأردن NOW

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يستضيف منتخب الأردن نظيره الأسترالي، اليوم 14-11-2019، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المزدوجة، المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023، وكأس العالم 2022.

وتقام مباراة الأردن وأستراليا على استاد الملك عبد الله الثاني، وهي مباراة بين المتصدر والوصيف، فهناك طموحات كبيرة للمنتخبين، من أجل الفوز وتحقيق نقاط المباراة، فالأردن يسعى لتقليص الفارق بينهما، بينما يسعى المنتخب الأسترالي للانفراد بالصدارة.

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ويلعب منتخبا الأردن وأستراليا، لحساب المجموعة الثانية، حيث يحتل أستراليا الصدارة برصيد 9 نقاط، بعدما جمعها من 3 مباريات، حقق الفوز فيها جميعًا، بينما على الجانب الآخر يتواجد منتخب الأردن في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مباريات، فاز في اثنين وتعادل في واحدة، ولم يتلق أي هزيمة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، و19:00 بتوقيت مكة المكرمة، و16:00 بتوقيت جرينيتش، ووتقام مباراة الأردن وأستراليا على استاد الملك عبد الله الثاني، وتذاع المبارة عبر قناة Jordan Sport HD، وقناة Alkass One HD، ويعلق أحمد الخلايله على الأولى، فيما يعلق سمير اليعقوبي على الثانية.