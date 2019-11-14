اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر KOOORA GOAL لايف KORA STAR رابط مباراة العراق Al Iraqiya Sports HD

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يوفر لكم موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة العراق وإيران اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 ضمن مباريات تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، مواجهة هامة جداً بانتظار أسود الرافدين الذين يطمحون لتحقيق الفوز لإسعاد الشعب العراقي في ظل الظروف التي يمرون بها.

‌موعد مباراة العراق وإيران:

تقام مباراة العراق وإيران على أرض ملعب عمان في المملكة الأردنية الهاشمية فكان من المفترض أن تقام المواجهة على الأراضي العراقية على أرض ملعب جذع النخلة في مدينة البصر، وقلكن بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد التي تعمها التظاهرات، قررت الفيفا أن يتم نقل مكان إقامة المباراة للأردن.

يدخل المنتخب العراقي مباراته أمام إيران بروح معنوية عالية بعد احتلاله صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في واحدة ونجح أسود الرافدين بالحفاظ على سجلهم خالي من الهزائم، بينما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 6 نقاط فقد حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة وسجله خالي من الهزائم.

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توقيت مباراة العراق وإيران والقنوات الناقلة:

تعرض مباراة العراق وإيران عبر قناة العراق الرياضية وقناة الكأس، حسب توقيت الدول العربية التالية:

في الساعة الرابعة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين.

وفي الساعة الخامسة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والأدرن وقطر والعراق.

وفي الساعة السادسة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.