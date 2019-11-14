اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر IRAQ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة العراق NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر IRAQ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة العراق NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الإيراني غدا الخميس، وذلك على استاد عمان الدولي، لحساب الجولة الخامسة، من التصفيات الآسيوية المزدوجة، والمؤهلة لبطولة كأس العالم – قطر 2022، وبطولة كأس آسيا 2023، وذلك في لقاء عنوانه الصدارة ولا شيء غير ذلك، إذ يريد المنتخب الإيراني الصعود للمركز الأول، فيما يرغب العراق في الابتعاد أكثر بالنقاط.

يدخل المنتخب العراقي المباراة وفي جعبته 7 نقاط متصدرا المجموعة من انتصارين وتعادل وحيد، فيما استطاع المنتخب الإيراني الحصول على 6 نقاط من فوزين فقط، لكن المنتخب البحريني يتوسطهما بنفس رصيد العراقيين، وهذا ما يجعل المجموعة مشتعلة للغاية.

Advertisements

حيث كانت آخر مباراة رسمية بين المنتخبين في عام 2019 لحساب بطولة كأس آسيا وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف على ملعب ستاد ال مكتوم بنادي النصر.

موعد مباراة العراق وإيران في التصفيات الآسيوية المزدوجة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، يذاع اللقاء عبر شاشة قناتي Al Iraqiya Sports HD - Alkass One HD، ويعلق على المباراة كلا من علي لفتة وخالد الحدي، ويدير اللقاء الحكم السيرلانكي ديلان بيريرا يتولى قيادة المباراة.