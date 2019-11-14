شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يعلن رحيله عن أمريكا: «أتيت ورأيت وغزوت.. الآن عودوا للبيسبول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بشكل رسمي، نهاية مشواره مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي عقب موسمين.

وغرد السويدي عبر حسابه على تويتر: «أتيت، رأيت، غزوت، شكرا لوس أنجلوس جالاكسي لجعلي أشعر أنني حي مجددا».

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وأضاف: «لجماهير جالاكسي، أردتم زلاتان، أعطيتكم إياه، على الرحب والسعة، القصة تستمر، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول».

ولا تعد كرة القدم هي اللعبة الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة بكرة السلة وكرة القدم الأمريكية والبيسبول.

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

كما أن مفوض الدوري الأمريكي قال في وقت سابق، إن إبرا وقع لميلان الإيطالي بالفعل، على أن يتم تفعيل التعاقد في يناير المقبل