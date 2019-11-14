شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق بطولة الكاميرون الدولية للريشة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ مصر مشاركتها فى منافسات بطولة الكاميرون الدولية للريشة الطائرة اليوم الخميس، والتى تستمر حتى يوم 17 نوفمبر الجارى. وجاءت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كالتالى: أحمد صلاح الدين وأدهم حاتم وهادية حسنى وضحى هانى، ومعهم المدير الفنى رامى إبراهيم. Advertisements تأتى مشاركة المنتخب فى البطولة ضمن خطة اعداد الفريق للمشاركة فى البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.

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