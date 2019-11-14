شكرا لقرائتكم جمال محمد على رئيسا لبعثة المنتخب فى جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند اتحاد الكرة، مهمة رئاسة بعثة المنتخب الوطنى الأول فى جزر القمر إلى الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

جاء ذلك بعد اعتذار عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة بعثة منتخب مصر الأول فى جزر القمر، بوصفه المشرف على المنتخب، نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى الأول سيلتقى اليوم كينيا فى افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021، قبل السفر إلى جزر القمر غدا الجمعة لمواجهتها يوم 18 نوفمبر الجارى فى الجولة الثانية من التصفيات ذاتها.

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