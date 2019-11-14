شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تفتح ملف الصفقات الشتوية بعد اصابة حمدى فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُعيد لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح مناقشتها مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر، فيما يخص ملف الصفقات بعد تأكد إصابة حمدي فتحي نجم وسط الفريق والمنتخب الوطني بقطع في غضروف الركبة أثناء مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم مساء الاثنين الماضي في برج العرب، والذي جاء في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويحتاج حمدي فتحي لإجراء جراحة عاجلة، بعدها فترة علاج تستمر من 2 إلى 3 شهور للتأهيل والتعافي قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الأهلي، الأمر الذي دفع الإدارة الفنية للتفكير في تغيير مُخططها في ملف الصفقات الشتوية.

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ويحق للأهلي استبدال لاعبين خلال الميركاتو الشتوى القادم، في الوقت الذي كان فايلر قد أوصى بالتعاقد مع مهاجم أجنبي ومساك سوبر، مفضلاً التعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الأنجليزي ومنتخبنا الوطني، في الوقت الذي منح الضوء الأخضر للتعاقد مع جناح يُجيد اللعب بيسراه حال عدم التعاقد مع أحمد حجازي، على أن يتم ارجاء دعم مركز المساك للصيف المقبل في وقتها.