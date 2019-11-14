شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستأنف تدريباته لمواجهة المقاصة وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عاد فريق الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج اليوم الخميس، لتدريباته استعداداً لودية مصر المقاصة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس الأربعاء عقب الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف ودياً .
ويواصل الدراويش تدريباته على فترتين صباحية ومسائية بجانب سلسلة من الوديات كان آخرها أمام المصرى البورسعيدى وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف، بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري.
ومن المقرر أن يختتم ودياته الإسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.
وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.
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