شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام كينيا، فى افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

ويضم التشكيل المتوقع ،محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة، ومحمد الننى وطارق حامد فى الوسط ، وأمامهما الثلاثى أحمد سيد زيزو ومحمد مجدى أفشة ومحمود تريزيجيه، ويفاضل حسام البدرى بين محمود كهربا وأحمد جمعة لقيادة هجوم الفراعنة.

وتنطلق المباراة فى تمام السادسة مساء على ستاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.