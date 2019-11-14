شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الكاميرون الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
تأتى مشاركة المنتخب فى البطولة ضمن خطة إعداد الفريق للمشاركة فى البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.
وتضم قائمة اللاعبين كلا من هادية حسنى ونور أحمد يسرى وجنا أشرف وأحمد صلاح وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل .
ومن المقرر أن تشارك هذه القائمة أيضا فى بطولة جنوب أفريقيا خلال الفترة من 5 حتى 8 ديسمبر المقبل عقب انتهاء بطولة زامبيا.
كما يشارك كل من أحمد صلاح وأدهم حاتم وضحى هانى وهادية حسنى وضحى هانى فى بطولة الكاميرون الدولية المحدد لها الفترة من 14 حتى 17 نوفمبر الجارى.
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