شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الكاميرون الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الخميس، منافسات بطولة الكاميرون الدولية للريشة الطائرة، والتى تستمر حتى 17 نوفمبر الجارى بمشاركة مصر.

وتضم قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كلا من أحمد صلاح الدين وأدهم حاتم وهادية حسنى وضحى هانى، ومعهم المدير الفنى رامى إبراهيم.

تأتى مشاركة المنتخب فى البطولة ضمن خطة إعداد الفريق للمشاركة فى البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.

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على الجانب الآخر أعلن اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى عن قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة زامبيا الدولية المقرر لها الفترة من 28 نوفمبر الجارى حتى 1 ديسمبر المقبل .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من هادية حسنى ونور أحمد يسرى وجنا أشرف وأحمد صلاح وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل .

ومن المقرر أن تشارك هذه القائمة أيضا فى بطولة جنوب أفريقيا خلال الفترة من 5 حتى 8 ديسمبر المقبل عقب انتهاء بطولة زامبيا.

كما يشارك كل من أحمد صلاح وأدهم حاتم وضحى هانى وهادية حسنى وضحى هانى فى بطولة الكاميرون الدولية المحدد لها الفترة من 14 حتى 17 نوفمبر الجارى.