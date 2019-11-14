شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: المنتخب الأولمبى عوضنا عن إخفاق الكبار فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وقال النحاس، فى تصريحات خاصة، المنتخب الأولمبى عوضنا إلى حد ما عن إخفاق المنتخب الأول الذى ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.
وأضاف نجم الأهلى السابق: ننتظر الكثير من شوقى غريب وأبنائه للتتوبج بالبطولة وليس حجز تأشيرة التأهل لطوكيو فقط، فهذه المجموعة من اللاعبين قادرة على ذلك بعد الروح التى ظهرت بينهم.
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