شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: المنتخب الأولمبى عوضنا عن إخفاق الكبار فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على أداء الفراعنة الصغار فى كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، بعد تحقيق العلامة الكاملة بحصد ست نقاط من أول جولتين فى المجموعة الأولى بالفوز على مالى 1/ 0، ثم الفوز على غانا 3 /2.

وقال النحاس، فى تصريحات خاصة، المنتخب الأولمبى عوضنا إلى حد ما عن إخفاق المنتخب الأول الذى ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

وأضاف نجم الأهلى السابق: ننتظر الكثير من شوقى غريب وأبنائه للتتوبج بالبطولة وليس حجز تأشيرة التأهل لطوكيو فقط، فهذه المجموعة من اللاعبين قادرة على ذلك بعد الروح التى ظهرت بينهم.