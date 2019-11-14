شكرا لقرائتكم خبر عن ودية الطلائع مع ذئاب الجبل تشهد الظهور الأول لطارق يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة فريق طلائع الجيش الودية مع المقاولون العرب المقرر لها الرابعة عصر اليوم الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر الظهور الأول لطارق يحيى مديراً فنياً للطلائع.

ونجح مجلس إدارة نادى طلائع الجيش فى التعاقد بشكل رسمى مع طارق يحيى لتولى الإدارة الفنية للفريق، خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس الذى رحل عن الفريق.

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة أسوان بعد استئناف مسابقة الدوري العام في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.