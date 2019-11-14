شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يبدأ استعداداته لودية مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف، اليوم الخميس، فريق الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج تدريباته استعداداً لودية مصر المقاصة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس الأربعاء، عقب الفوز على المصرى البورسعيدى ودياً بهدف.

ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش لاعبيه راحة سلبية أمس من أجل التقاط الأنفاس وتجنب تعرضهم للإرهاق.

ويخوض الفريق تدريبات على فترتين صباحية ومسائية بجانب سلسلة من الوديات كان آخرها أمام المصرى البورسعيدى، وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.

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ومن المقرر أن يختتم ودياته الإسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.