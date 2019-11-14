شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق باب عروض الشتاء في وجه اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو الزمالك الباب في وجه أكثر من عرض احتراف جاء للنادي بشكل "شفهي" لضم بعض لاعبي الفريق الذين ظهروا بشكل جيد مع الأبيض خلال الفترة الماضية ويأتي في مقدمتهم مصطفى محمد مهاجم الفريق والمغربي أشرف بن شرقي وكذلك طارق حامد لاعب وسط الفريق وأحمد سيد "زيزو".

وأعلن مسئولو القلعة البيضاء أن الجهاز الفني بقيادة ميتشو يرغب في بقاء جميع اللاعبين ضمن صفوف الفريق خاصة المؤثرين الذين يعول عليهم الجهاز الفني كثيراً في تحقيق الإنتصارات المحلية والافريقية .

وطالب مسئولو الزمالك جميع اللاعبين بعدم فتح هذه العروض أو الحديث عنها حتى لا يتأثر أداء الفريق سلباً لاسيما وأن الإدارة تحاول خلال الفترة المقبلة تحقيق حالة من الأستقرار والتركيز بحثاً عن الأنتصارات والبطولات.