مصر الأولمبي والأول.. تعرف على مواعيد مباريات "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المهمة المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 08:00 ـ مصر vs الكاميرون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 10HD 08:00 ـ مالي vs غانا تصفيات أمم أفريقيا Advertisements 06:00 ـ مصر vs كينيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 09:00 ـ الجزائرvs زامبيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD تصفيات أمم أوروبا 07:00 ـ تركيا vs إيسلندا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 09:00 ـ فرنسا vs مولدوفا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 09:45 ـ البرتغال vs ليتوانيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD 09:45 ـ انجلترا vs الجبل الأسود ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD

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