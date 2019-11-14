نتيجة مباراة سوريا والصين في تصفيات كأس العالم 2022

يستعد منتخب سوريا لمواجهة مُحتدمة أمام منتخب الصين على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية، اليوم الخميس 14-11-2019، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت السعودية، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

المباراة ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى في التصفيات المزدوجة، وستنقلها قناة دبي الرياضي 2، وقناة الكأس القطرية 2.

تحتل سوريا صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية أمام منتخبات “الفلبين وجزر المالديف وجوام”.

ويتصدر مهاجم سوريا ونادي أهلي جدة “عمر السومة” لائحة هدافي التصفيات برصيد 7 أهداف بفارق هدف عن مهاجم الإمارات أحمد مبخوت، وبفارق هدفين عن مهاجم الصين “يانج إكسو”.

وتحتاج سوريا للفوز من أجل ضمان التأهل المُبكر إلى المرحلة الختامية في تصفيات مونديال قطر 2022، حيث سيُبعدها الفوز عن الصين بفارق 5 نقاط واضحة.

لكن المأمورية لن تكون سهلة على رفاق عمر السومة، حيث يُشرف المدير الفني الإيطالي المخضرم “مارتشيلو ليبي” على تدريب الصين.

وأظهرت الصين تطورًا ملحوظًا في مبارياتها الأخيرة أمام سوريا، حيث تعادلا معًا 2/2 ضمن المجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2018، عندما سجل أحمد الصالح هدف التعادل في الدقيقة 90.

وفي مباراة ودية أقيمت خلال شهر أكتوبر 2018، فازت الصين 2/صفر، وشهد اللقاء إضاعة اللاعب جاو لين لركلة جزاء.

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التشكيل المتوقع لسوريا أمام الصين اليوم:

المدير الفني للمنتخب السوري قد يخوض المباراة بخطة جريئة مكونة من 3 لاعبين جدد أبرزهم “نصوح نكدلي ومارديك مارديكيان”.

إبراهيم عالمة

مؤيد العجان – عمرو ميداني – عبد الله الشامي – عمرو جنيات

تامر الحاج

الأحمد – أحمد الأشقر – محمود المواس

عمر السومة – نصوح نكدلي

فيديو عن استعدادات سوريا