اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة سوريا والصين بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش سوريا NOW

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موعد مباراة سوريا والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 هو الموعد المرتقب الذي تنتظره كل الجماهير، وتقام مباراة سوريا يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 على ملعب مكتوم بن راشد في دبي بالإمارات، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير عبر موقع الخليج 365 الرياضي كل أخبار تلك المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة، حيث ستكون منقولة على قنوات فضائية مفتوحة، كما يسعدنا أن نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وسويسرا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والصين

بخصوص قنوات تذيع لعبة سوريا والصين بث مباشر في تصفيات كأس العالم فسوف تكون منقولة على قناة الكأس المفتوحة، كما تذيع البث المباشر للمباراة قناة سوريا دراما، منتخب سوريا يبحث عن مواصلة مشوار تصدر المجموعة بعد الفوز في كل المباريات الثلاث الماضية ووصوله لقمة المجموعة برصيد تسع نقاط، منتخب الصين في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، منتخب الفلبين في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

موعد مباراة سوريا والصين في تصفيات المونديال

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واصل نجوم المنتخب السوري تدريباتهم في مدينة دبي وسط تواجد كل النجوم وفي مقدمتهم القائد عمر السومة، وبخصوص المهاجم عمر خربين يتواجد في معسكر نسور قاسيون بدبي، ويواصل تدريبات التقوية في صالة التمارين الرياضية، موعد مباراة سوريا والصين في الإمارات يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين.

الساعة 3 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وسويسرا والنرويج.

الساعة 2 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 9 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.