اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين وهونج كونج KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة البحرينNOW

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ننشر موعد مباراة البحرين وهونج كونج المقرر لها يوم الخميس الرابع عشر من شهر نوفمبر 2019 في تصفيات اسيا المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022، حيث نقدم لكم من خلال موقع الخليج 365 الرياضي أسماء القنوات الناقلة للمباراة واسم المعلق، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة فضائية مفتوحة، كما نقدم كل أخبار تلك المقابلة، تقام المباراة على ملعب هونج كونج، حكم المباراة هو الدولي الكوري الجنوبي كيم دونج.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وهونج كونج

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة مباراة البحرين وهونج كونج بث مباشر عبر قناة الكأس الثالثة الفضائية المفتوحة، المعلق على المباراة هو المذيع الرياضي مصطفى ناظم، تردد قناة الكأس three على النايل سات هو 11919 أفقي، منتخب البحرين يتصدر جدول ترتيب مجموعته مع المنتخب العراقي وكل منتخب لديه سبع نقاط، منتخب إيران في المركز الثالث برصيد ست نقاط، بينما يأتي منتخب هونج كونج في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

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موعد مباراة البحرين وهونج كونج

منتخب البحرين يقدم مستويات مرتفعة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي القدير هيليو سوزا، ويبحث من خلال زيارته لهونج كونج عن العودة إلى المنامة بنقاط المباراة الثلاثة، يذكر أن منتخب البحرين قد تغلب في الجولة الماضية على المنتخب الإيراني بنتيجة 1-0، موعد مباراة البحرين وهونج كونج الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 3 مساء بتوقيت البحرين والسعودية والعراق، الساعة 4 مساء بتوقيت دبي.