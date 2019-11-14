رياضة | صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة تبادلية بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونظيره ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع ‘‘ديفسنا سنترال‘‘ الإسباني أن باريس سان جيرمان عرض على ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الميرنجي، مقابل انتقال الأوروجوياني إدينسون كافاني إلى النادي الملكي.

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وواصل الموقع الإسباني أن النادي الملكي رفض عرض نادي العاصمة الفرنسي باريس، بسبب عدم وجود نية في التفريط في خدمات بنزيمة.

وشارك المهاجم الأوروجوياني في 6 مباريات مع العملاق الباريسي منذ بداية الموسم، وسجل هدفين فقط، على الرغم أنه أحرز الموسم الماضي 23 هدفًا، بينما أحرز النجم الفرنسي 11 هدفًا وصنع 5 أهداف في 15 مباراة خاضها مع اللوس بلانكوس منذ بداية الموسم.

وارتبط كافاني بالانضمام إلى صفوف إنتر ميلان، في الصيف الماضي، حيث ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في يونيو عام 2020.