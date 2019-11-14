رياضة | إبراهيموفيتش بتكبر: راحل عن الدوري الأمريكي فعودوا إلى مشاهدة البيسبول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش بتكبر: راحل عن الدوري الأمريكي فعودوا إلى مشاهدة البيسبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي رسالة وداع إلى فريقه والجماهير، مؤكدا رحيله بنهاية العام الجاري.

وينتهي عقد إبراهيموفتيش مع جالاكسي، بانقضاء ديسمبر المقبل.

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وارتبط اسم إبراهيموفيتش، بالانتقال إلى أكثر من نادٍ بداية من يناير المقبل، أبرزها ميلان ونابولي وبولونيا، إضافة إلى مانشستر يونايتد.

وكتب إبراهيموفيتش رسالة عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، قال فيها: "حضرت، رأيت، ربحت وخسرت، شكرًا لوس أنجلوس جالاكسي، لأنك جعلتني أشعر أنني على قيد الحياة مرة أخرى".

وأضاف: "إلى جماهير جالاكسي، أردتم زلاتان، فأحضرت لكم زلاتان، على الرحب والسعة.. القصة مستمرة، والآن عودوا لمشاهدة البيسبول".