رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم.. مشاهدة مباريات البرتغال ضد ليتوانيا في تصفيات أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم.. مشاهدة مباريات البرتغال ضد ليتوانيا في تصفيات أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس الموافق 14 / 11 / 2019، ويأتي على رأسها قمة البرتغال ضد ليتوانيا في تصفيات أمم أوروبا، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا "الجولة الثالثة"

مصر x الكاميرون، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 10، وقناة Time Sport البث الأرضي.

مالي x غانا، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 10، وقناة Time Sport البث الأرضي.

جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "الجولة الأولى"

مصر x كينيا، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

توجو x جزر القمر، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

الجزائر x زامبيا، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

مالي x غينيا، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

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غانا x جنوب أفريقيا، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

الكونغو الديمقراطية x الجابون، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020"

تركيا x أيسلندا، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

فرنسا x مولدوفا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

البرتغال x ليتوانيا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.

إنجلترا x الجبل الأسود، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم وآسيا

حيث أنطلقت الجولة بمباراة نارية بين قيرغيزستان ضد اليابان، ومباراة هونج كونج ضد البحرين، وأوزباكستان أمام السعودية، وفيتنام ضد الإمارات، ولبنان أمام كوريا الجنوبية، وسوريا ضد الصين، والعراق في مواجهة إيران، وعمان ضد بنجلاديش، واليمن أمام فلسطين.

الأردن x أستراليا، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 1.

الكويت x تايبية الصينية، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 2.