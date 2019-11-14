رياضة | التوأم برايان يعتزلان بعد أمريكا المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التوأم برايان يعتزلان بعد أمريكا المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بوب ومايك برايان، أفضل زوجي في تاريخ التنس، أنهما سينهيان ما وصفاه "برحلة ساحرة" بعد مشاركة أخرى في بطولة أمريكا المفتوحة في 2020.

وسينهي التوأم البالغ عمره 41 عاماً مسيرته على ملاعب فلاشينج ميدوز التي شهدت مشاركته الأولى في البطولات الأربع الكبرى في 1995.

وخلال مسيرتهما التي انطلقت قبل 25 عاماً، ولعبا فيها سوياً بشكل حصري تقريباً، نال الشقيقان برايان 118 لقباً للزوجي وهو رقم قياسي في عصر المحترفين من بينهم 16 في البطولات الأربع الكبرى و39 في بطولات الأساتذة ولقب البطولة الختامية في أربع مناسبات.

Advertisements

كما فاز الشقيقان بذهبية أولمبياد لندن 2012 وشاركا مع الولايات المتحدة في حصد لقب كأس ديفيز في 2007.

ونال مايك لقبين آخرين في البطولات الأربع الكبرى مع جاك سوك في 2018 أثناء غياب بوب بسبب إصابة أعلى الفخذ.

وقال بوب في بيان اتحاد اللاعبين المحترفين: "مايك وأنا قررنا إنهاء موسم 2019 بعد أمريكا المفتوحة حتى مع وجود فرصة كبيرة للتأهل للبطولة الختامية، بعد مناقشات طويلة قررنا الحصول على راحة واستعادة طاقتنا استعداداً لموسم 2020 الذي سيكون الأخير لنا في بطولات المحترفين".

وأضاف: "في آخر 21 عاماً كنا ممتنين لفرصة تحقيق أحلامنا بالمنافسة في بطولات المحترفين، كانت رحلة ساحرة حقاً".