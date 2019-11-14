رياضة | موعد مباراة مصر ضد الكاميرون اليوم الخميس 14/11/2019 في بطولة الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر ضد الكاميرون اليوم الخميس 14/11/2019 في بطولة الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب نظيره منتخب الكاميرون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية :-

وكان المنتخب المصري قد حسم تأهله في الجولة الماضية بشكل رسمي بعد الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأيضاً حقق فوزه في الجولة الأولى على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف.

بينما حقق منتخب الكاميرون انتصاره الأول في البطولة بالجولة الماضية على حساب منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف، بعدما كان قد تعادل مع منتخب غانا بنتيجة هدف لكل منتخب في الجولة الأولى بين المنتخبين.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكاميرون :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في مصر عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 10 HD، وأيضا تبث قناة تايم سبورت الرياضية تلك البطولة عبر الأرضي فقط.

ويعد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك هو هداف منتخب مصر في البطولة حتى الآن برصيد هدفين خلال مواجهتين، بينما سجل كل من رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان هدف لمنتخب مصر في البطولة، وصنع احمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر هدفين حتى الآن، وصنع رمضان صبحي هدفا وحيدا في البطولة خلال مباراتين.

ويسعى المنتخب الوطني المصري لتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، من أجل إخفاء إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية والتي أقيمت في مصر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، حيث ودع منتخب مصر البطولة من دور ال16 أمام منتخب جنوب افريقيا بعد الخسارة بنتيجة هدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي.

ووعد رمضان صبحي قائد منتخب مصر جماهير الكرة المصرية بأنهم سيبذلوا أقصى مجهود لديهم من أجل إسعاد جميع الجماهير التي تساندهم في البطولة وذلك بعد مباراة غانا الأخيرة، وظهرت الروح على لاعبي منتخب مصر بعد التأخر في النتيجة مرتين والعودة وتحقيق الانتصار في الدقائق الأخيرة بشكل مثير عن طريق احمد ياسر ريان مهاجم نادي الجونة.