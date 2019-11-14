رياضة | التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا أمام الجبل الأسود بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا أمام الجبل الأسود بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب انجلترا مع منتخب الجبل الأسود اليوم الخميس في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

ترتيب مجموعة انجلترا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية :-

ويدخل المنتخب الانجليزي تلك المباراة وطموحه تحقيق الثلاث نقاط من أجل الابتعاد قليلا عن الوصيف منتخب التشيك والذي يملك 12 نقطة بينما يحل منتخب انجلترا في الصدارة برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 انتصارات وتعرضه لهزيمة وحيدة من منتخب بلغاريا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من التصفيات.

بينما تعد آمال منتخب الجبل الأسود ضعيفة للغاية حيث نجح في حصد 3 نقاط فقط من أصل 6 جولات خاضها في التصفيات، ولكنه يريد خوض المباراة بشكل قوي من أجل تحقيق مفاجأة وتعطيل المنتخب الانجليزي على ملعبه ووسط جماهيره في ويمبلي.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا ضد منتخب الجبل الأسود كالتالي :-

حراسة المرمى : بيكفورد.

خط الدفاع : تريبير - جون ستونز - ماجوير - تشيلويل.

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خط الوسط : روس باركلي - ماديسون - هندرسون - رايس.

خط الهجوم : هاري كين - ماركوس راشفورد.

أزمة بين سترلينج وجوميز في معسكر انجلترا :-

وأعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي عن استبعاد مهاجم الفريق رحيم سترلينج ولاعب فريق مانشستر سيتي من قائمة المنتخب خلال التوقف الدولي الحالي بعد مشاجرته مع جو جوميز لاعب ليفربول في معسكر المنتخب، خاصة بعد خسارة السيتي من ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد دخل رحيم سترلينج وجو جوميز في مشادة خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الانفيلد بعد كرة جمعت الثنائي على الجهة اليمنى لفريق ليفربول، ولكن الأمر انتهى عند ذلك وتصافح الثنائي بعد المباراة مباشرة بشكل طبيعي.

موعد مباراة انجلترا ضد الجبل الأسود :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب انجلترا ومنتخب الجبل الأسود في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب.