رياضة | ريال مدريد يحاول ضم نجم المنتخب الفرنسي مجدداً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحاول ضم نجم المنتخب الفرنسي مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بعد فشل ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لتدعيم خط الوسط بعد الأداء الذى ظهر عليه الريال هذا الموسم.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتعاقد مع نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد بول بوجبا لتدعيم خط الوسط في فترة الإنتقالات الشتوية.

Advertisements

وذكرت صحيفة "لو 10" الفرنسية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أكد لزين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد أن الإدارة ستسعي لضم بوجبا في الشتاء، لتدعيم خط الوسط خاصة وأن أبرز طلبات زين الدين زيدان هى التعاقد مع بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، سوف يرصد 100 مليون يورو لضم اللاعب، وأيضًا عرض خاميس رودريجيز أو إيسكو علي مانشستر يونايتد مقابل بيع بوحبا.

ويذكر أن ريال مدريد الإسبانى حاول بقوة التعاقد مع بول بوجبا خلال الصيف الماضي ولكن طلبات مانشستر يونايتد وقفت عائق أمام إدارة المرينجي.