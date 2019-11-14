شكرا لقرائتكم الأهلي يفاضل بين الشيخ زايد والعاصمة الإدارية لانشاء الاستاد الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش مسئولو الأهلي مشروع ستاد النادي الجديد، حيث يوجد مقترحين فيما يخص مكانه، وهما اقامته في مقر النادي بالشيخ زايد أو انشائه في العاصمة الإدارية وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة.

في الوقت الذي قررت إدارة النادي عدم التحدث في أية أمور تخص مشروع الاستاد الجديد من كافة الجوانب، بناءً على تعليمات محمود الخطيب، رئيس النادي لكل منظومة العمل، في تأكيد على أن مجلس الإدارة بدأ العديد من الخطوات في هذا المشروع منذ ثمانية شهور، لتحقيق حلم الأهلاوية، وهذه الخطوات والتصور الذي جرى تجهيزه وفقًا للدراسات التي تمت، بات مجلس الإدارة هو المنوط بالبت فيه، وفقًا لمصلحة الأهلي، لذلك رأت إدارة الأهلي أن أية أحاديث بخصوص هذا المشروع في الوقت الراهن لن تأتي بأية إضافة أو خطوات جديدة.