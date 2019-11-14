شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى يواجه كينيا فى ضربة البداية بالتصفيات الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتتح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم الخميس، مشواره فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، عندما يلتقى منتخب كينيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

وتعتبر مباراة اليوم هى أول إختبار رسمى للجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدرى، الذى تولى المهمة خلفا للمكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق الذى رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم افريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب افريقيا.

وخاض المنتخب الوطنى مباراتين وديتين تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد، الأولى أمام بتسوانا فى أكتوبر الماضى وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ليبيريا فى نوفمبر الجارى بتوقيع حمدى فتحى أيضا، الذى تعرض لقطع فى غضروف الركبة مؤخرا وغادر معسكر المنتخب حيث سيخضع لعملية جراحية فى الخارج.

يدخل المنتخب الوطنى مباراة اليوم أمام كينيا وهو يعانى من الغيابات وكذلك الإصابات، حيث تم استبعاد 7 لاعبين من فريق بيراميدز بسبب تأخر وصولهم للمعسكر أبرزهم عبد الله السعيد ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعمر جابر، فيما تعرض أكثر من لاعب للإصابة ما أدى لإستبعاده من الحسابات أبرزهم أحمد حسن كوكا وحمدى فتحى وأخيراً محمد صلاح نجم ليفربول، كما يعانى المنتخب أيضا من تأخر وصول المحترفين حيث انضموا قبل المباراة بـ48 ساعة لذا كثف الجهاز الفنى من جلساته مع اللاعبين خلال الساعات الأخيرة من أجل شرح خطة اللعب وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون وأبرزها كثرة التمريرات المقطوعة والبطء فى تحضير الهجمات وإهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصوم.

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وطالب حسام البدرى لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على كينيا وانتزاع أول 3 نقاط فى مشوار التصفيات، منعا لأى مفاجآت قد تربك الحسابات، كما طالبهم بضرورة التحلى بالروح القتالية والقتال فى الملعب لتحقيق الهدف مؤكدا أنه لا يوجد أى لاعب فى المنتخب حجز مكانه فى التشكيل الأساسى وأن الملعب والأداء هما الفيصل فى الاختيارات والمشاركة.

واستقر حسام البدرى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام كينيا، ويضم الدفع بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة، ومحمد الننى وطارق حامد فى الوسط ، وأمامهما الثلاثى أحمد سيد زيزو ومحمد مجدى أفشة ومحمود تريزيجيه، ويفاضل حسام البدرى بين محمود كهربا وأحمد جمعة لقيادة هجوم الفراعنة.