شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعين بالسفارة لاستكشاف بطل موريتانيا قبل موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال رحلة إستكشاف نواذيبو الموريتانى الذى سيواجه المصرى فى الاول من ديسمبر المقبل ضمن مواجهات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية ، المصرى جاء ضمن الأندية صاحبة التصنيف الأول بصحبة أندية هورويا الغينى وانييمبا النيجيرى ونهضة بركان المغربى، فيما جاءت أندية حسنية أغادير المغربى وزاناكو الزامبى واينوجو رينجرز النيجيري وجوليبا المالي ضمن التصنيف الثانى، بينما جاءت باقي الأندية الستة عشر في التصنيف الثالث.

وخاطب مسئولى المصرى البورسعيدى السفارة المصرية فى موريتانيا من أجل تجهيز شرائط فيديو حديثة للفريق الموريتانى من أجل دراستها والتعرف على نقاط الضعف والقوة للمنافس قبل موقعة الكونفدرالية ، ويشارك الفريق الموريتاني للمرة الأولى في بطولة الكونفدرالية، إذ انتقل بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا ، ويعد نواذيبو هو حامل لقب الدوري الموريتاني النسخة الماضية للمرة الثانية في تاريخه ، وتأهل لدور المجموعات بعد تخطي عقبة تريانجل يونايتد الزيمبابوي بمجموع اللقائين 4-3.

وكانت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية قد أسفرت عن وقوع ممثلي مصر، المصري وبيراميدز، ضمن المجموعة الأولى التي ضمت نواذيبو من موريتانيا وإينوجو رينجرز من نيجيريا.