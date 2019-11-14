محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء
حازم إمام يوضح تفاصيل عرض بيراميدز والثلاثة الكبار الأنسب لخوض الأوليمبياد
النجم الساحلي: نسعى لإشراك كوليبيالي أمام الأهلي
النجم الساحلي: ننتظر رد الكاف على تأجيل مباراة الأهلي
خاص.. أول تعليق من علي غزال على مفاوضات الزمالك معه
الأهلي يكشف لمصراوي شرطه لبيع لاعبه
حوار.. عماد النحاس: صلاح يعطي مصر 100% مما لديه.. وبركات سينجح مع المنتخب
مرتضى يكشف سبب غيابه عن الظهور.. ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ
البدري: صلاح تمنى التواجد معنا.. وكنت قلقًا على حمدي فتحي
حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي
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"هذا شيء يخصه".. مدرب غانا يرد على قصة "الفوطة"
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"فوزنا ليس بالمستحيل".. ماذا قال سونج قبل مواجهة مصر؟
الإسماعيلي: المستقبل في انتظار عبد الرحمن مجدي.. ونتمنى مشاركة صادق مع مصر
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. مفاوضات الزمالك وغزال.. سبب غياب مرتضى .. ورسالة فتحي للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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