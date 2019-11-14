نتيجة مباراة أوزبكستان والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022

يفتتح منتخب السعودية مباريات اليوم الخميس 14-11-2019، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، حين يحل ضيفًا على منتخب أوزبكستان في ملعب “باختاكور المركزي”، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023.

السعودية تسعى للانتقام من هزيمتها أمام أوزبكستان بنتيجة 1/3 في نهائيات كأس أمم آسيا التي أقيمت على الأراضي الأسترالية عام 2015، فمنذ ذلك الحين لم يجمعهما أي لقاء سواء ودي أو تنافسي.

وتعادل الأخضر السعودي من دون أهداف في الجولة الماضية من هذه التصفيات خارج الديار أمام منتخب فلسطين، على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في الضفة الغربية.

ويريد المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية “هيرفي رونار” تعديل أوضاع فريقه في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، حيث تراجع إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدرة من فوزين وخسارة في الافتتاح أمام فلسطين.

وفي نفس المجموعة ستلتقي فلسطين باليمن على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة الخاص بنادي المحرق البحريني.

وتحتل فلسطين المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، أما اليمن فتتذيل المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة.

المواجهات المباشرة

يرجع أول لقاء في تاريخ المواجهات المباشرة بين السعودية وأوزبكستان إلى شهر أكتوبر 1994، وفازت أوزبكستان 1/4، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورة الألعاب الآسيوية، أما آخر لقاء بينهما فكان في كأس أمم آسيا 2015 وفازت أوزبكستان 1/3.

السعودية لعبت 10 مباريات أمام أوزبكستان في الفترة من 1994 حتى 2015، فازت في خمس مباريات وخسرت في أربع مباريات، وتعادلا معًا مرة واحدة.

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كان أكبر فوز تحقق في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب السعودية بنتيجة (5/صفر) في دور مجموعات بطولة كأس أمم آسيا التي أقيمت في لبنان عام 2000، وسجل محمد الشلهوب هاتريك!.

التشكيل المتوقع للسعودية أمام أوزبكستان اليوم:

العويس

الشهراني – الخبراني – الصحفي – البريك

عطيف – الفرج

هتان – نواف – سالم الدوسري

هارون

تجدر الإشارة إلى أن القناة الرياضية السعودية 1 ستنقل مباراة أوزبكستان والسعودية على الهواء مباشرة، وكذا قناة الكأس القطرية وسيعلق على المباراة المعلق القطري “محمد السعدي”.