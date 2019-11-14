رياضة | الزمالك في ورطة ويبحث عن النجاة في انتقالات يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك في ورطة ويبحث عن النجاة في انتقالات يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من التقارير الصحفية الى أن المغربي خالد بو طيب لاعب نادي الزمالك أصبح في موقف صعب للغاية وذلك بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها المغربي في ألمانيا معاناته من إصابة مزمنة بالركبة يعاني منها مع تكرار مشاركته.

ويبحث المجلس الأبيض القلعة البيضاء عن عرض مناسب للنجم المغربي للتخلص منه خلال الفترة الأخيرة والاستقرار على في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير، والاستفادة من التعاقد مع لاعب أجنبي ليحل محله في قائمة الفريق .

وكانت النية تتجه لدى مسؤولي الزمالك لتسويق اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة لأسباب فنية، قبل أن يكتشف الزمالك إصابة المهاجم المغربي المزمنة.

وتعاقد نادي الزمالك مع خالد بوطيب في يناير الماضي ولكنه لم يحجز مكانه على الرغم من الخبرات التي يمتلكها خلال فترة احترافه أو في تجربته مع المنتخب المغربي.