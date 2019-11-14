رياضة | عاجل.. الأهلي يكشف مدة غياب نجم الفريق عقب إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يكشف مدة غياب نجم الفريق عقب إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر في الجهاز الفني بالأهلي، عن بعض التفاصيل الجديدة بشأن فترة غياب حمدي فتحي نجم وسط الفريق، الذي سيخضع لجراحة في غضروف الركبة عقب تعرضه لقطع جزئي فيه.

وكشف المصدر في تصريحات صحفية، بأنه إذا خضع حمدي فتحي للجراحة من خلال المنظار، فإنه سيحتاج فترة قد تصل إلى شهر ونصف من أجل العودة.

وأشار المصدر أنه إذا خضع حمدي فتحي للجراحة سيحتاج على الأقل إلى 3 أشهر، من أجل التعافي من الإصابة والعودة للملاعب من جديد.

وتعرض حمدي فتحي مؤخرًا للإصابة أثناء تدريباته، مع منتخب مصر استعدادًا لخوض مواجهة كينيا، فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

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ووجه حمدي فتحي نجم الأهلي رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وتعرض حمدي لقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته في مران منتخب مصر أول أمس الاثنين، استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال حمدي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل فيس بوك:"بشكر جمهور النادي الأهلي الذي يقف بجواري طوال الفترة الماضية وليس عقب الإصابة".

واختتم فتحي حديثه قائلًا:"حاليًا الجمهور يقف جنبي أكثر وأوعدكم بأن أعود أقوى وأحسن من الأول".