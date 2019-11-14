رياضة | مدافع ريال مدريد يوجه تصريحات نارية لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ريال مدريد يوجه تصريحات نارية لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الظهير الأيمن الإسباني الدولي "داني كارفخال" لاعب نادي ريال مدريد الإسباني عن أمنياته بسقوط نادي برشلونة الإسباني الغريم الأزلي للريال، متمنياً عدم فوزهم بأي بطولة.

وأشار كارفخال إلى قوة نادي نادي برشلونة خلال هذا الموسم، وأعرب عن أنه أحد أقوى المرشحين لنيل لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كارفخال: أشعر الراحة عند فوز برشلونة

وصرح كارفخال خلال لقاء صحفي: " بالتأكيد أشعر براحة كبيرة عند الفوز على برشلونة في الليجا، فهم أبرز المنافسين لنا، وهم أيضاً من أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وتابع: " الفريق يمتلك تشكيلة قوية وأسماء كبيرة، هم دائماً مرشحون لملامسة الألقاب والصعود لمنصات التتويج، بالتأكيد هزيمة الفرق القوية ومنها برشلونة أمر يسعد ريال مدريد دائماً".

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موعد الكلاسيكو

وسيكون كارفخال مدعواً رفقة فريقه ريال مدريد لزيارة ملعب كامب نو يوم 18 ديسمبر المقبل لخوض كلاسيكو الأرض ضد برشلونة، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وفقاً لما أعلنته رابطة الليجا.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتدر ناديي ريال مدريد وبرشلونة ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، حيث يتصدر برشلونة بفراق الأهداف عن غريمه ريال مدريد بعد مرور 12 جولة حتى الآن.

مهمة دولية

وسيخوض كارفخال مباراتي مالطا ورومانيا في المجموعة السادسة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 والتي يتصدرها المنتخب الإسباني برصيد 20 نقطة، حيث يكفيه فوزاً واحداً لبلوغ النهائيات.