رياضة | عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، عن إقامة مباراة "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد بشكل رسمي يوم 18 ديسمبر المقبل، بعد تأجيل المباراة في وقت سابق بسبب الأحداث السياسية في إقليم كتالونيا.

وتقرر إقامة المباراة بشكل رسمي في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم 18 ديسمبر المقبل على ملعب "كامب نو".

وتنتظر ناديي ريال مدريد وبرشلونة مواجهات نارية في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، قبل لقاء الكلاسيكو بينهما يوم 18 ديسمبر المقبل.

وإليكم المباريات التي تنتظر برشلونة

تعرف على موعد لقاء الكلاسيكو:-

23 نوفمبر 2019 .. برشلونة × ليجانيس (الجولة 14 الدوري الاسباني)

27 نوفمبر 2019.. برشلونة × بوروسيا دورتموند (دوري أبطال أوروبا)

1 ديسمبر 2019 .. برشلونة × أتليتكو مدريد (الدوري الاسباني)

8 ديسمبر 2019.. برشلونة × ريال مايوركا (الدوري الاسباني)

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10 ديسمبر 2019.. برشلونة × إنتر ميلان (دوري أبطال أوروبا)

15 ديسمبر 2019.. برشلونة × ريال سوسيداد (الدوري الاسباني)

مباريات ريال مدريد المقبلة

23 نوفمبر 2019.. ريال مدريد × ريال سوسيداد (الجولة 14 الدوري الاسباني)

26 نوفمبر 2019.. ريال مدريد × باريس سان جيرمان (دوري أبطال أوروبا)

30 نوفمبر 2019.. ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس (الدوري الاسباني

8 ديسمبر 2019.. ريال مدريد × إسبانيول (الدوري الاسباني)

11 ديسمبر 2019.. ريال مدريد × كلوب بروج (دوري أبطال أوروبا)

15 ديسمبر 2019.. ريال مدريد × فالنسيا (الدوري الاسباني)