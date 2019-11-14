رياضة | مفاجأة.. الأهلي يبحث عن بديل علي معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يبحث عن بديل علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي بالنادي الأهلي إدارة النادي ببدء العمل على ملف صفقات الشتاء، خلال الفترة المقبلة.

ويتطلع فايلر للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم الفريق على المستوى المطلوب، أملاً في تحقيق جميع البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وعقد عدلي القيعي ومستشار مجلس الإدارة جلسة مطولة من أجل ملف الصفقات، أمس الأربعاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بالنادي الأهلي لبحث أهم الصفقات .

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وشرح عبد الحفيظ للقيعي كافة متطلبات فايلر وإحتياجاته المقبلة، في ملف صفقات الشتاء، حيث طلب المدرب السويسري، التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر ومدافع على مستوي مميز، مفضلاً التعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الأنجليزي.

وأكد فايلر لإدارة الأهلي أنه يريد أيضاً التعاقد مع جناح أيسر بديلاً لعي معلول، وذلك في حالة عدم النجاح في إتمام التعاقد مع أحمد حجازي مدافع الفراعنة.

يذكر أن اللوائح الجديدة تتيح للمارد الأحمر استبدال 2 لاعبين خلال الميركاتو الشتوى القادم.