رياضة | فايلر يشكو أولى الأزمات داخل القلعة الحمراء وينتظر الحلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يشكو أولى الأزمات داخل القلعة الحمراء وينتظر الحلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الشكوى من أصعب أزمة تواجهه داخل القلعة الحمراء منذ توليه المسئولية الفنية.

واشتكى فايلر، من كثر الإصابات المتتالية التي تصرب الفريق، منذ إنطلاق الموسم الجديد حيث بات في ورطة كبرى لعدم توافر البدائل المناسبة خلال المباريات.

واصطدم فايلر، بغياب أهم عناصر الفريق منذ توليه المسئولية وعلى رأسهم سعد سمير قبل أن يعود للتهافي مؤخرا، ثم غياب كريم نيدفيد بسبب إصابة الغضروف وعدم تماثله للشفاء حتى الآن.

كما تلقى ضربة موجعة بتعرض مروان محسن مهاجم الفريق، بإصابة في كسر بالأنف خلال مواجهة سموحة بالدوري العام، ومن قبله الثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم مدافعي الفريق، خلال مباراة الزمالك، بالسوبر المصري والتي انتهت ببتويج الأحمر وحصوله على اللقب.

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ووجه محمد محمود صانع ألعاب الفريق ضربة من العيار الثقيل للجهاز الفني والذي كان رتب أوراقه على عودته من إصابة الصليبي خلال الأيام الماضية، قبل أن تعاوده الإصابة مجددا ويتأكد غيابه لمدة 9 أشهر جديدة.

كما فتحت أبواب مستشفى الأهلي ذراعيها لاستقبال عضو جديد، بعدما تعرض حمدي فتحي لاعب وسط الفريق وأهم نجومه للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال تدريبات المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، وتأكد غيابه لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، يوم 25 من الشهر الجاري على ملعب الأخير بالغردقة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

كما يستهل الفريق مشواره بيطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر الحالي بالملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضم أيضا كل من "بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والهلال السوداني".