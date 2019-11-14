رياضة | ريان يعود لقيادة الأهلي أمام الإسماعيلي بدوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريان يعود لقيادة الأهلي أمام الإسماعيلي بدوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2004، لمواجهة الإسماعيلي، اليوم الخميس على ملعب النادي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري الجمهورية.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، عودة ياسر ريان لقيادة الفريق الأحمر، عقب غيابه عن مواجهة الحدود الماضية، على خلفية أحداث مشادته مع فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، وتركه الفريق بمباراة سموحة التي سبقت مباراة الحدود.

وقاد ريان تدريبات الفريق في اليومين الماضيين، بعد إنهاء الأزمة وعقد جلسة مع فتحي مبروك، بعدما وجه الأخير له اللوم على تركه الفريق في الربع ساعة الأول من مباراة سموحة، بالجولة الثامنة.

ويمتلك فريق الأهلي 2004، 18 نقطة في رصيده جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة في مباراة واحدة، وسجل 22 هدفا بينما تلقى 10 أهداف.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2004 بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا وحسن فاضل طبيبا، ومحمد نحلة معدا بدنيا، وأحمد شوقي أخصائيا للتدليك.