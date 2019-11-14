رياضة | عقب أزمته الأخيرة.. تعرف على موقف رونالدو من تشكيل البرتغال أمام ليتوانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب أزمته الأخيرة.. تعرف على موقف رونالدو من تشكيل البرتغال أمام ليتوانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب " ألجارفي" بمدينة فارو البرتغالية مواجهة الجولة السابعة من المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 بين صاحب الأرض منتخب البرتغال ونظيره منتخب ليتوانيا.

ويحتاج منتخب البرتغال للفوز في المباراة للحفاظ على آماله في التأهل وخطف البطاقة الثانية من المجموعة التي يتصارع معه على خطفها منتخب صربيا الذي يستضيف منتخب لوكسمبورج في نفس المجموعة، حيث ذهبت البطاقة الأولى للمنتخب الأوكراني الذي حسم تاهله منذ الجولة الماضية بالفوز على البرتغال في كييف.

ويبدو منتخب البرتغال مشرحاً فوق العادة لنيل النقاط الثلاث، لا سيما وأنه يستضيف متذيل المجموعة المنتخب الليتواني الذي لم ينل سوى نقطة وحيدة طوال مشواره في التصفيات.

نتيجة مباراة الذهاب بين البرتغال وليتوانيا

وكان منتخب البرتغال حامل اللقب قد سحق نظيره الليتواني في ملعبه بالجوله السادسة بنتيجة 5-1 يوم أن سجل النجم الكبير كريستيانو رونالدو رباعية "سبر هاتريك" بينما أضاف ويليام كارفاليو الهدف الخامس.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال لمواجهة ليتوانيا

من المتوقع أن يدخل المدرب "فيرناندو سانتوس" المدير الفني للمنتخب البرتغالي المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: روي باتريشيو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – بيبي – روبين دياز – رافائيل جيريرو

خط الوسط: دانيلو بيريرا – جواو ماريو – برونو فيرنانديز

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خط الهجوم: جونسالو باتسينسا – كريستيانو رونالدو – بيرتاردو سيلفا.

ترتيب المجموعة الثانية قبل مباراة البرتغال وليتوانيا

1- أوكرانيا (تأهلت رسمياً) 19 نقطة

2- البرتغال 11 نقطة

3- صربيا 10 نقاط

4- لوكسمبورج 4 نقاط

5- ليتوانيا نقطة واحدة

موعد مباراة البرتغال وليتوانيا والقنوات الناقلة لها

يتنطلق مباراة البرتغال وليتوانيا في المجموعة الثانة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل حصرياً في المنطقة العربية والشرق الأوسط على قناة bein sports HD 4 بتعليق سوار الذهب.

ويقام في نفس الموعد مباراة صرببيا ولوكسمبورج في نفس المجموعة، حيث تنقل على قناة bein sports HD 5 بصوت المعلق جواد بدة.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة للنهائيات التي ستقام الصيف المقبل 2020