رياضة | اليوم.. مصر ضد كينيا فى تصفيات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مصر ضد كينيا فى تصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب: علي ماهر حلمى

يستضيف منتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام البدري اليوم الخميس نظيره منتخب كينيا ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر أن تقام في الكاميرون عام 2021.

تعرف علي موعد مباراة مصر ضد كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب مصر ضد نظيره منتخب كينيا اليوم الخميس على ملعب برج العرب الدولي بمدينة الاسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وذلك يوم الخميس الموافق 14 – 11 – 2019 يفتتح منتخب مصر بقيادة حسام البدري مشواره في ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون عام 2021.

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تعرف علي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كينيا

وستذاع مباراة مصر ضد كينيا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، وستكون مباراة منتخب الفراعنة متاحة عبر قناة bein sports hd1 بتعليق علي محمد علي وسيتم أيضا إذاعة المباراة عبر قناة تايم سبورت المصرية علي البث الأرضي بالإضافة إلي إذاعة الشباب والرياضة عبر الراديو.

تعرف علي غياب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

يفقد منتخب مصر جهود نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال مباراتي كينيا وجزر القمر بعدما أكد الجهاز الطبي للفراعنة عدم جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات القادمة، وحاجته للعلاج من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويغيب أيضا عن مباراة منتخب مصر ضد كينيا و مباراة جزر القمر اللاعب الدولي المصري حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي والذي تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب بالمعسكر المقام الآن في برج العرب بمدينة الإسكندرية.