رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ومولدوفا بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ومولدوفا بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم نظيره منتخب مولدوفا ضمن مواجهات الجولة التاسعة، من المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وذلك بملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق الفوز لضمان تأهله للنهائيات عن المجموعة الثامنة، والتي ينافسه خلالها منتخبي تركيا وأيسلندا للفوز ببطاقتين عن تلك المجموعة.

ومن المتوقع ألا يجد منتخب فرنسا صعوبة في تجاوز ضيفه المولدوفي متذيل المجموعة، وصاحب الفوز الوحيد في خلال 8 مباريات سابقة له في المجموعة.

نتيجة آخر مباراة لفرنسا وملدوفا

كانت آخر مواجهات منتخب فرنسا مع ضيفه منتخب تركيا وإنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، بينما إنتهت آخر مباريات منتخب مولدوفا بالخسارة على أرضه أمام ضيفه منتخب ألبانيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين فرنسا ومولدوفا

وإنتهت مباراة الذهاب بين المنتخبين في أولى مباريات المجموعة الثامنة في مارس الماضي بفوز منتخب الديوك برباعية مقابل هدف، سجلها رافائل فاران وأنطوان جريزمان وأوليفيه جيرو وكيليان مبابي.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا لمواجهة مولدوفا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب "ديديه ديشامب" المدير الفني للديوك المواجهة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: بنيامين بافارد – رافائيل فاران – كليمون لونجليه – لوكاس دين

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خط الوسط: بلايز ماتويدي – كورنتين توليسو – تانجوي ندومبيلي

خط الهجوم: كينجسلي كومان – وسام بن يدر – كيليان مبابي.

موعد مباراة فرنسا ومولدوفا والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة فرنسا ومولدوفا في التصفيات الأوروبية اليوم الخميس 14 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع حصرياً داخل الشرق الأوسط على قناة Bein Sports HD 1 بصوت المعلق التونسي "عصام الشوالي".

وتقام مباراة تركيا وأيسلندا لحساب نفس المجموعة اليوم الخميس 14 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثمانة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة Bein sports HD 1 وتنقل بصوت المذيع خليل البلوشي.

ترتيب المجموعة الثامنة قبل مباراة فرنسا ومولدوفا

1- تركيا 19 نقطة

2- فرنسا 19 نقطة

3- أيسلندا 15 نقطة

4- ألبانيا 12 نقطة

5- أندورا 3 نقاط

6- مولدوفا 3 نقاط.