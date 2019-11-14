رياضة | تعرف على تاريخ مواجهات السعودية وأوزبكستان قبل مواجهة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تاريخ مواجهات السعودية وأوزبكستان قبل مواجهة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب باختاكور في أوزبكستان، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل الأخضر السعودي ضيفا على نظيره الأوزوبكي، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لبطولتي كأس العالم بقطر 2020 والأمم الآسيوية بالصين 2023.

ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للسعودية، للخروج بنتيجة إيجابية خارج الديار والفوز لاحتلال صدارة المجموعة، والخروج من دائرة الانتقادات التي ووجهتها له الجماهير السعودية والإعلام الرياضي، بسبب تراجع المستوى الفني خاصة بعد التعادل السلبي المخيب الذي حققه أمام منتخب فلسطين برام الله.

ويحل منتخب السعودية ضيفا على منتخب أوزوبكستان، في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل المنتخب الأوزوبكستاني صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن المنتخب السعودي صاحب المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات السعودية ضد أوزبكستان بالتقرير الآتي:-

إلتقت السعودية مع أوزبكستان في 10 مواجهات سابقة، فاز الأخضر في خمس مباريات وتعادل الفريقين في مباراة واحدة، بينما نجح المنتخب الأوزبكي في تحقيق الفوز بأربع مواجهات.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل21 هدف في شباك المنتخب الأوزبكي، فيما تمكن الأخير من إحراز 13 هدف في المنتخب السعودي.

وسجل المنتخب الأوزبكي أعلى فوز حققه له على المنتخب السعودي، حينما فاز بأربع أهداف مقابل هدف في أول لقاء جمع بين المنتخبين وكان في هيروشيما في اليابان وأقيم في دورة الألعاب الآسيوية عام 1994.

بينما سجل المنتخب السعودي أعلى فوز على المنتخب الاوزبكي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهم في لبنان عام 2000 في بطول كأس آسيا.