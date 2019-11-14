رياضة | نجم الأهلي ينقذ حسام البدري قبل مواجهة كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي ينقذ حسام البدري قبل مواجهة كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الدفع بنجم النادي الأهلي، في التشكيل الأساسي لمواجهة كينيا، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ودخل رامي ربيعة لاعب الأهلي، ضمن حسابات حسام البدري المدير الفني، لتعويض غياب حمدي فتحي زميله بالفريق، والذي غادر المعسكر عقب تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال التدريبات التحضيرية للمباراة.

من ناحية أخرى عاد حسين الشحات ضمن حلول حسام البدري، لتعويض غياب محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، والذي تأكد عدم جاهزيته بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها بالبريميرليج.

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وعاد حمدي فتحي، لصفوف الأهلي مجدداً بعدما رفض المدير الفني إستمراره داخل المعسكر، لعرضه على الدكتور خالد محمود طبيب الأحمر وأحمد عبدالعزيز رئيش اللجنة الطبية لتحديد مدة العلاج وإحتياج اللاعب لجراحة عاجلة.

وأعلن الاتحاد المصري عن إصابة حمدي فتحي، بقطع في غضروف الركبة خلال التدريبات، مع التأكيد على تحمل نفقات علاجه كاملة حتى عودته للملاعب مرة أخرى.

كما أعلن الجهاز الطبي للفراعنة بقيادة محمد أبوالعلا، عدم جاهزية محمد صلاح لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، بسبب تعرضه للإصابة بالكاحل خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، والتي إنتهت للريدز بثلاثية مقابل هدف وحيد بالجولة الثانية عشر للبريميرليج.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكيني، مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.